Захарова предложила Киеву прекратить политическую истерику из-за «Северного потока — 2»

"Северный поток - 2 " - это коммерческий проект, который выгоден странам и партнерам, которые в нем участвуют. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 17 июня, на брифинге прокомментировала условия по работе и запуску газопровода "Северный поток - 2", выдвигаемые министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строится международные торгово-экономические отношения", - сказала она.

Она отметила, что проект газопровода основан на взаимной экономической выгоде российских и европейских компаний, и заинтересованности сторон в обеспечении стабильных поставок российского газа по более удобному маршруту.

Захарова напомнила, что "Северный поток - 2 " - это коммерческий проект, который выгоден странам и партнерам, которые в нем участвуют. Она отметила, что если Киев хочет подключиться к нему, то нужно прекратить политическую истерику и начать вести переговоры с акционерами.