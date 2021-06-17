ЦИК РФ 18 июня утвердит план и порядок голосования на выборах в Госдуму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что заседание Центризбиркома России, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и порядок голосования, состоится 18 июня.

"Заседание ЦИК завтра в 14:00", - сказала она ТАСС.

Центризбирком должен определиться с форматом, которое может проводиться в течение одного, двух или трех дней подряд. Ранее глава Элла Панфилова отмечала, что в этом году большая вероятность многодневного голосования.

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 июня, подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Также в это время должны пройти выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.