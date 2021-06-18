В МИД РФ сообщили, что в российских тюрьмах находятся 17 американцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в российских тюрьмах на данный момент находится 17 американцев.

"У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, - у них есть еще и российское гражданство, тоже важный момент", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.

Она отметила, что американскую прессу интересует только Уилан.

В среду, 16 июня, в Женеве президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США сообщил, что обсуждал с американским лидеров Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.

Гражданин США Пол Уилан осужден на 16 лет колонии по делу за шпионаже. ФСБ России сообщила о его задержании в конце 2018 года. Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного нашли паспорта нескольких стран: США, Канады, Ирландии и Великобритании.