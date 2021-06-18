На Украине заявили, что не могут выполнить минские соглашения в нынешнем виде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить последовательно все пункты минских соглашений в нынешнем виде.

"Если говорить о минских соглашениях, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд", - сказал он в четверг, 17 июня, вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам политика, Киев хотел бы изменить те положения минских соглашений, которые считает невыполнимыми, но денонсировать их мы не будем.

В основе минских соглашений лежит урегулирование конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Но до сих пор эти соглашения остаются нереализованными.

Ранее в Киеве обеспокоились присутствием российских войск на границе с Украиной. Зеленский отметил, что ВСУ дадут отпор с случае нападения. При этом в Кремле отметили, что не собираются вести войну с братским народом, а перемещение военных внутри России никого не касаются.