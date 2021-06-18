Горный Алтай, Ставропольский и Краснодарский края стали лидерами в рейтинге "туристических" регионов России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проведено исследование о том, какой из российских регионов является самым популярным для посещения среди путешественников и туристов. Данные были зафиксированы при помощи сервиса ЮKassa (им пользуется более половины посетителей Рунета) с 1 января по 31 мая 2021. Долю приезжих в регионах вычислили на основе обезличенных данных о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019-2021 годы.

Лидерами среди российских регионов стали Алтай, Ставропольский и Краснодарский край. Доля туристов в республике Алтай составила 70%, в Ставрополье - 61%, на Кубани - 54%.

В Алтае любят отдыхать жители Москвы и Санкт-Петербурга, но большинство туристов по-прежнему едет из Барнаула и Новосибирска.

В Новороссийск много туристов приезжает, как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В Сочи едут в основном москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы и новосибирцы. На курортах Кавказских Минеральных Вод чаще всего можно встретить жителей Ставрополя, Москвы и Краснодара.

Так же популярными направлениями для посещения остаются обе столицы, которые "обмениваются" своими жителями. Москву любят и жители Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Во Владимир и Суздаль чаще едут из Иваново, Москвы и Нижнего Новгорода, в Великий Новгород - из Москвы, Пскова и Санкт-Петербурга. В Тулу чаще приезжают из Воронежа, Калуги, Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга, а в Вологду - из Архангельска и Ярославля. В Казани чаще бывают жители Йошкар-Олы, Москвы, Набережных Челнов и Уфы. В Калининград туристы приезжают из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска, передает "Российская газета".