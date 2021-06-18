Лучшим тренером НХЛ стал Рон Бриндамор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Рон Бриндамор стал обладателем награды Джека Адамса. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Трофей вручается путем голосования Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, внесшему большой вклад в развитие и результат своей команды в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне "Каролина" заняла в турнирной таблице своей зоны первое место, набрав 80-ть очков. Конкурентами Бриндамора были стали тренер "Миннесоты Уайлд" Дин Эвасон и наставник "Флориды Пантерз" Джоэль Кенневилль.

Рон Бриндамор стал главным тренером "Каролины" в мае 2018 года. Под его руководством "Харрикейнз" три года подряд выходили в плей-офф НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли-2021 "Каролина" дошла до второго раунда, где уступила "Тампе Бэй". Ранее с тренером был подписан новый контракт.