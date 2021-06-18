Для военных России разработают отечественные смартфоны

Для российских военных разработают отечественные смартфоны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук сообщил, что Минобороны России запретит военным пользоваться импортными смарфонами. На базе военного технополиса "Эра" разрабатываются для военнослужащих и членов их семей смартфоны российского производства и мобильные приложения для повседневной жизни на территории воинских частей.

"Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", - сказал Осадчук ТАСС на международной выставке "Связь-2021".

Он отметил, что уже апробируется проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для военных. Также он отметил, что разрабатывается система "паспорт", обеспечивающая доступ военного к данным, необходимых в повседневной жизни.