Специалист дал совет, когда лучше уйти в отпуск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова рассказала, когда россиянам не следует идти в отпуск. Она отметила, что нес стоит брать отпуск в период праздничных дней, когда итак будут отдыхать все. Планировать заслуженные выходные стоит на период, когда все пять дней недели являются рабочими. Так, для отпуска будут не подходящими майские праздники или новогодний период.

В феврале тоже идти в отпуск “финансово невыгодно”, потому что это самый короткий месяц. В текущем 2021 году в нем было всего 19 рабочих дней, сказала агентству "Прайм" специалист.

Не стоит идти в отпуск перед увольнением. Единственным преимуществом такого решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.

Она также посоветовала при возможности воздержаться от неоплачиваемого отпуска или отпуска "за свой счет".