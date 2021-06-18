Последние новости на утро 18 июня 2021: Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина

В Швейцарии оценили прямоту Путина. Фото: REUTERS

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту своего российского президента Владимира Путина. По его словам Путин не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Глава Швейцарии подчеркнул, что президент России умеет слушать и обмен мнениями, как правило идет в приятной атмосфере.

На Украине заявили, что не могут выполнить минские соглашения в нынешнем виде. Киев хотел бы изменить те положения договоренностей, которые считает невыполнимыми. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, отметив, что Киев не собирается их денонсировать.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден в ходе саммита в Женеве 16 июня бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину по ряду вопросов о правах человека. США считают, что обрисовали "ясные пределы" действий Москвы, которые Вашингтон считает неприемлемыми в киберпространстве. Салливан подчеркнул, что поездка Байдена в Европу завершилась определением стратегии во взаимоотношениях с Россией.

ЦИК РФ 18 июня утвердит план и порядок голосования на выборах в Госдуму. Оно может проводиться в течение одного, двух или трех дней подряд. Ранее глава Элла Панфилова отмечала, что в этом году большая вероятность многодневного голосования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Киеву прекратить политическую истерику из-за «Северного потока — 2». Дипломат напомнила, что газопровод - это коммерческий проект, и в нем заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, противоречит общепризнанным рыночным принципам.