База данных о мутациях коронавируса создана в России

Базу данных о мутациях коронавируса создали в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных мутаций COVID-19. Об этом сообщило ведомство.

- В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, — гласит текст сообщения.

Отмечается, что база должна ускорить борьбу с коронавирусом, так как ранее информация о мутациях была разрозненной. База данных VGARus содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России связан с пренебрежением мерами профилактики на фоне пандемии, а также интенсивностью миграции. Она отметила, что в настоящее время в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса.