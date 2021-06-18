Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" не будут менять под индийский штамм коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" не будут менять под индийский штамм.

- Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное, — цитируют специалиста "Известия".

По словам Гинцбурга, высокий титр антител нужно поддерживать с помощью существующих вакцин. По его мнению, наилучшей стратегией будет сделать прививку "Спутником V", а затем ревакцинироваться "Спутником Лайт".

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия сумела не допустить третьей волны пандемии коронавирусной инфекции весной этого года, однако теперь страна столкнулась с циркуляцией новых штаммов заболевания.