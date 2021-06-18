Инфекционист рассказал, почему люди заболевают коронавирусом после прививки

Андрей Поздняков рассказал, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный врач "Инвитро-Сибирь", инфекционист Андрей Поздняков назвал причины заболевания коронавирусной инфекцией после вакцинации.

- Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной, — цитирует специалиста РИА Новости.

Также производители препаратов открыто заявляют о том, что их разработки не гарантируют стопроцентную защиту. Поздняков добавил, что некоторые люди могут заболеть вирусом после вакцинации, но перенесут болезнь легко, так как иммунный процесс отреагируют на уже знакомый вирус.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" не будут менять под индийский штамм. По его словам, высокий титр антител нужно поддерживать с помощью существующих вакцин. Гинцбург добавил, что наилучшей стратегией будет сделать прививку "Спутником V", а затем ревакцинироваться "Спутником Лайт".