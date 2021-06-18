Россия призвала Совбез ООН осудить диверсию украинских военных против ЛНР

Россия призвал Совет безопасности ООН осудить диверсию украинских военных в ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпредство РФ при ООН сообщило, что Россия призывает Совбез осудить атаку диверсионной группы Украины на пост ополченцев ЛНР 11 июня 2021 года.

- Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон, — говорится в сообщении.

Там же сказано, что Москва озабочена прямым пособничеством "преступлениям киевского режима против своих мирных граждан" со стороны западных государств.

Напомним, 11 июня украинские диверсанты, проникшие на территорию ЛНР, убили пятерых защитников Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения, при этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства, остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста.