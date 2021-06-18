Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью электросамокатов

Жителей России предупредили о новом способе мошенничества с помощью электросамокатов Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone о новом способе мошенничества с помощью электросамокатов.

В мае этого года в Сети стали появляться объявления о продаже взломанных профилей пользователей электросамокатов, а июне появились инструкции, как можно пользоваться этим видом транспорта "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей".

Также пользователям предлагают инструкции, как разобрать или угнать электросамокат.

Стоимость таких инструкций может стоит от одной до трех тысяч рублей. Россиян предупредили, что подобные объявления могут оказаться разводом на деньги. При этом воспользовавшийся такой схемой человек становится соучастником мошенничества, а это грозит уголовной ответственностью.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с начала года в России произошло 112 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Рост составил почти 200%. Наибольшее число таких аварий зафиксировано в Москве – 24 ДТП, Санкт-Петербурге – 22 и Краснодарском крае – 12. С января по май 2021 года в ДТП с участием электросамокатов погибли два человека, еще 119 получили ранения.