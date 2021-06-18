Минприроды предлагает запретить продавать неучтенный в системе отходов импорт Фото: Евгения ГУСЕВА

Минприроды выступило с предложением ограничить реализацию импортных товаров, данные о которых не занесены в информационную систему учета отходов. В первую очередь это коснется бытовой техники и упаковки для нее, которую сначала ввозят на территорию ЕАЭС, а затем в Россию, а также товаров, импортируемых из Евразийского экономического союза.

Ограничения могут начать действовать с 1 января 2024 года. Соответствующие поправки подготовлены ведомством для внесения в закон "Об отходах производства потребления", сообщает газета "Известия".

Создание системы – это очередной этап мусорной реформы, которая проходит в России. Таможенные органы или сами компании должны будут передавать данные в систему учета отходов. В госреестре появятся сведения о ввозимых товарах, импортерах и утилизаторах. Планируется, что со временем вся продукция попадет под учет, а компании будут платить экосборы.

В пресс-службе Минприроды изданию рассказали, что со временем в систему попадут все товары повседневного спроса в упаковке.

К 2024 году планируется довести систему до автоматизма, а если данные о каком-то товаре в упаковке не будут поступать, то его запретят продавать.

- Все, что нужно производителю, - это внести информацию об упаковке этих товаров в систему. Это единственный способ оценить количество упаковки, выпускаемой на рынок. Такая практика уже ведется в других странах, - отметили в министерстве.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили, что законопроект находится в стадии разработки. Документ позволит обеспечить прослеживаемость отходов, их утилизацию и ответственность за выполнение экологических обязательств, отметили в секретариате.

А вот производители выступают против предложения Минприроды и видят в нем ограничение предпринимательской деятельности.

Ранее в Минприроды обратили внимание на пластиковую посуду и ватные палочки. Их использование могут запретить в РФ на законодательном уровне. Ведомство готовит документ о запрете трудноизвлекаемых и неперерабатываемых материалов, пишет ФАН.