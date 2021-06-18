Препарат от коронавируса в виде жвачки создается в России

Препарат от коронавируса в виде жвачки создают в Минобороны России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны России начало разработку препарата от коронавирусной инфекции в виде жвачки.

- Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, — приводит слова своего источника в ведомстве РИА Новости.

Кроме того, там же разрабатывают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы. Ее будут использовать в различных схемах лечения.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков назвал причины заболевания коронавирусной инфекцией после вакцинации. Производители препаратов открыто заявляют о том, что их разработки не гарантируют стопроцентную защиту, отметил специалист. Поздняков добавил, что некоторые люди могут заболеть вирусом после вакцинации, но перенесут болезнь легко, так как иммунный процесс отреагируют на уже знакомый вирус.