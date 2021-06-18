Взрыв на газопроводе произошел в Луганске

В Луганске произошел взрыв на газопроводе

В ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в районе луганского парка имени Первого Мая произошел взрыв. Об этом сообщило госпредприятие "Луганскгаз".

- Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы, устанавливающие причину произошедшего.

Ранее взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года прогремел на Гусинобродском шоссе. По предварительным данным, погибших в результате случившегося не было, пострадал 21 человек. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС. После произошедшего областной следственный комитет возбудил уголовное дело.