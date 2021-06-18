Порошенко подал в суд на Гордона за обвинение в сговоре с Путиным

Петр Порошенко подал в суд на Дмитрия Гордона за обвинение в сговоре с Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подал иск о клевете в Шевченковский районный суд Киева против журналиста Дмитрия Гордона. Об этом рассказал адвокат политика Илья Новиков.

- Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Обычных в таких случаях дополнительных требований, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлено, — цитирует юриста "Интерфакс – Украина".

Ранее Гордон утверждал, что Порошенко "вступил в преступный сговор с президентом России Владимиром Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь" в 2014 года.

Журналист уже отреагировал на иск со стороны бывшего украинского лидера. Гордон заявил, что "это будет весело" и "будет такое шоу, что рейтинги зашкалят".

В мае 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований Украины арестовали коллекцию картин бывшего президента Незалежной Петра Порошенко в количестве 42 штук стоимостью в несколько миллионов долларов. Это произошло в рамках дела незаконном вывозе картин всемирно известных художников без оформления разрешений в Министерстве культуры.