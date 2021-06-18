В Москве запретили зрелищные мероприятия с численностью более 1 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве запретили зрелищные мероприятия с численностью свыше 1 тысячи человек. Кроме того, в столице закрывают танцполы и фан-зоны для болельщиков.

«Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией ... Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей… С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», - написал градоначальник в своем блоге отметив, что не хотел этого делать, но «пришлось».

Напомним, ранее в столице уже приняли решение о введении новых ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В том числе, с 13 по 20 июня в парках города можно только гулять. Вводится запрет на использование детских, спортивных и развлекательных площадок, временно приостановили работу детских игровых комнат, фуд-кортов в ТЦ и аналогичных организаций.

Кроме того, установили нерабочие дни с 15 по 19 июня, в исключение попадают организации, деятельность которых не может быть ограничена указом президента России, и рекомендовали перевести на удаленку 30 процентов работников организаций, на которые не распространяется соответствующий приказ.