Каждый второй россиянин оформляет кредитки «на всякий случай» Фото: Анастасия Осипова

Каждый второй россиянин оформляет кредитные карты «на всякий случай». Такой вариант ответа озвучили 45% респондентов, опрошенных Райффайзенбанком. В 2020 году подобной позиции придерживался каждый третий россиянин (36%).

В 2021 году большинство тех, кто решил подстраховаться – мужчины, тогда как годом ранее была обратная ситуация.

А вот тех, кто открывает карту ради получения каких-либо бонусов и кешбэков стало меньше: 44 против 48% годом ранее. В двое уменьшилось количество тех, кто пользуется только одной картой, теперь таких 5%, в 2020 году было 9%.

Авторы исследования полагают, что подобная позиция указывает на финансовые опасения россиян. После того, как пандемия лишила многих дохода, люди стали осторожнее относиться к заемным средствам.

Всего в онлайн-опросе приняли участие более 1 тыс. владельцев карт разных банков из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург. Ежемесячный заработок около половины опрошенных — 30–60 тыс. рублей, сообщает газета "Известия".

На 1 апреля 2021 года россияне задолжали банкам более 20,7 трлн рублей. В таких условиях неудивительно, что многие задумываются над снижением кредитной нагрузки на свой бюджет, которая в норме должна составлять не более 25%.

Наталья Колбасина — финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности посоветовала, как рассчитаться с долгами, сообщает ФАН.