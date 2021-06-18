Собянин: в начале июля в Москве может начаться вакцинация мигрантов

Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале июля текущего года в Москве может начаться вакцинация мигрантов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим, по его словам, были связаны ограничения, «и ни с чем другим». Как он отметил, сегодня начато изготовление новой российской вакцины от коронавируса «Спутника Лайт».

«По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», - написал московский мэр в своем блоге в пятницу, 18 июня.

Напомним, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин попросил правительство, регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию России мигрантов. Российский лидер также заявил, что на территории страны в скором времени может появиться платная вакцинация от коронавируса для иностранных граждан.