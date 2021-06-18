В Москве закроют танцполы и фан-зоны для болельщиков

Московские власти закроют в столице танцполы и фан-зоны для болельщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы закроют в столице танцполы и фан-зоны для болельщиков. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

- Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть, — пояснил он.

Ранее Собянин назвал неожиданной динамику распространения коронавируса в городе. Мэр города объяснил, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Собянин сказал, что, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

Напомним, москвичей не будут штрафовать за использование скамеек в парках в период ограничений, введенных на прошлой неделе в связи с распространением коронавируса.В прежней версии указа Собянина запрет на использование объектов инфраструктуры распространялся, в том числе и на скамейки. За нарушение этих мер был предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей.