В Самарской области заметно улучшается ситуация в социально-экономической сфере

Государственные деятели отметили положительные изменения в Самарской области. Фото: Дмитрий Азаров

Полномочный представитель президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главами министерств и ведомств региона. Стороны обсудили темпы развития Самарской области, а также затронули вопросы, которые требуют особого внимания.

- Сегодня ситуация в Самарской области заметно улучшается. Мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации, - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что на январь-апрель 2021 года индекс промышленного производства составил 104,5%. Кроме того значительно увеличились инвестиции в основной капитал – за первый квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3%.

Как отметил полномочный представитель президента, по сравнению с другими регионами Самарская область показывает высокие результаты – создаются рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, а значит создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли.