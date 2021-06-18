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Здоровье18 июня 2021 10:22

Режим нерабочих дней в Москве отменят с 21 июня 2021 года

Соответствующий указ подписал Сергей Собянин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня 2021 года

В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские власти отменят режим нерабочих дней с 21 июня 2021 года. Об этом следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

- Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа, — гласит текст документа.

Также в Москве запретили зрелищные мероприятия с численностью свыше 1 тысячи человек. Сергей Собянин указал, что ему не хотелось принимать такие меры, но "пришлось", так как люди не соблюдали рекомендации властей быть осторожнее во время различных мероприятий.

Кроме того, власти Москвы закроют в столице танцполы и фан-зоны для болельщиков. Сергей Собянин пояснил, что театры и кино смогут продолжить работать.