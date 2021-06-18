Названы отрасли, максимально обогатившиеся в пандемию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали отрасли, которые максимально обогатились в пандемию.

В основу рейтинга легли данные по устойчивости внутренних рынков, динамичный внешний спрос, быстрое восстановление и рост цен на экспортируемые ресурсы.

Максимально обогатившиеся:

Производство лекарств и медтехники,

Экспорт леса,

Сельское хозяйство,

Экспортеры леса,

Производство металлов и пластмасс.

Наиболее «выросшие и обогатившиеся»:

Производство резиновых и пластмассовых изделий,

Металлургия,

Растениеводство и животноводство,

Добыча руды,

Текстиль и одежда,

Обработку древесины.

Исследователи полагают, что большинство из отраслей продолжит активно расти, если государственные ограничения на вывоз товаров и цены не притормозят бизнес.

В Минэке и Минсельхозе согласились с выводами исследователей и отметили, что во многим показать хорошие результаты отраслям помогли меры господдержки, сообщает газета "Известия".

Тем временем Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает предприятия общепита с годовым доходом не более двух миллиардов рублей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). В Минэкономразвития ожидают, что принятые поправки будут способствовать «обелению» отрасли общепита, в частности, росту налогооблагаемой выручки и уровня занятости, сообщает Пятый канал.