Названы отрасли, максимально обогатившиеся в пандемию
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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали отрасли, которые максимально обогатились в пандемию.
В основу рейтинга легли данные по устойчивости внутренних рынков, динамичный внешний спрос, быстрое восстановление и рост цен на экспортируемые ресурсы.
Максимально обогатившиеся:
Производство лекарств и медтехники,
Экспорт леса,
Сельское хозяйство,
Экспортеры леса,
Производство металлов и пластмасс.
Наиболее «выросшие и обогатившиеся»:
Производство резиновых и пластмассовых изделий,
Металлургия,
Растениеводство и животноводство,
Добыча руды,
Текстиль и одежда,
Обработку древесины.
Исследователи полагают, что большинство из отраслей продолжит активно расти, если государственные ограничения на вывоз товаров и цены не притормозят бизнес.
В Минэке и Минсельхозе согласились с выводами исследователей и отметили, что во многим показать хорошие результаты отраслям помогли меры господдержки, сообщает газета "Известия".
Тем временем Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает предприятия общепита с годовым доходом не более двух миллиардов рублей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). В Минэкономразвития ожидают, что принятые поправки будут способствовать «обелению» отрасли общепита, в частности, росту налогооблагаемой выручки и уровня занятости, сообщает Пятый канал.