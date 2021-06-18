Рынок "Садовод" в Москве проверяют из-за угрозы "минирования" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 18 июня, рынок «Садовод», расположенный на юго-востоке Москвы, проверяют после анонимного сообщения о «минировании». Как сообщил представитель экстренных служб столицы, эвакуация персонала и посетителей рынка на данный момент не проводится.

«Поступила информации об угрозе взрыва на рынке "Садовод" на 14-ом километре МКАД», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

По его словам, оперативные службы столицы уже начали проверку.

Рынок «Садовод» является одним из крупнейших в столице. Его ежегодно посещают несколько десятков миллионов покупателей, расположен он на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.

Напомним, волна «минирований» продолжается в стране с конца ноября 2019 года. Неизвестные отправляют анонимные электронные письма с угрозами взрыва зданий судов, торговых центров, станций метро, школ, детских садов, аэропортов и самолётов во всех регионах страны. В середине мая в Москве прошла проверка всех железнодорожных вокзалов и автостанций из-за сообщения об их минировании.