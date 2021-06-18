Путин использовал вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, использовав свое право вето, принял решение отклонить закон об ответственности СМИ за цитирование запрещенной информации. Согласно документу, если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.

«Закон отклонен», - говорится в электронной базе Госдумы, где уточняется, что документ был возвращен в нижнюю палату парламента в минувший вторник, 15 июня. Совет Думы в среду, 16 июня, направил текст проекта закона в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Напомним, закон был принят Госдумой 19 мая, Совфед одобрил документ 2 июня. Поправки были внесены в статью 57 закона «О средствах массовой информации». На сегодняшний день пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции за дословное цитирование ложной, запрещенной или порочащей информации, распространенной другим средствами массовой информации.

Принятыми же поправками в закон о средствах массовой информации, которые отклонил российский лидер, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности».