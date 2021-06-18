Названы основные претензии клиентов к банкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Consumers International - Всемирной организации потребителей составили список основных проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков из развивающихся стран.

Специалисты провели исследование, используя метод «тайного покупателя». Итоги оказались неутешительными, большинство банков нарушают закон о потребкредите, затрудняя доступ клиентов к получению полноценных сведений.

ТОП проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков:

Не объясняют все условия договора до его заключения,

Неясность условий договора,

Отсутствие возможности ознакомиться с договором в спокойной обстановке,

Скрытые или завышенные комиссии,

Возможность изменения договора в одностороннем порядке,

Сокрытие информации об уровне финансового риска для потребителя,

Неясные или большие затраты за перевод денежных средств;

Мошеннические инвестиционные схемы.

- В большинстве банков не выдают кредитный договор на руки, не дают возможности потенциальным заемщикам взять договор с индивидуальными условиями домой и спокойно с ним ознакомиться. Проконсультироваться с юристами или финансово грамотными людьми. В законе о потребкредите сказано, что заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение кредита по индивидуальным условиям в течение пяти рабочих дней, - отметил в беседе с «Известиями» председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

Обычно банки умалчивают о данной возможности. Даже если потенциальный заемщик взял паузу перед подписанием договора, банк не вправе менять условия кредитования.

Если у человека будет время для спокойной оценки всего происходящего, то большинство импульсивных кредитов останутся неоформленными.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что заемщик имеет пять дней на раздумье.

- Соответственно банки не вправе настаивать на немедленном заключении кредитного договора, а также отказывать в предоставлении заемщикам условий кредитного договора для ознакомления с ними вне офиса банка. Если вам отказывают, можно обратиться с жалобой в Банк России, - пояснили в пресс-службе ведомства.

А вот эксперты склонны полагать, что заемщики не должны перекладывать всю ответственность на банки. Каждый должен сам адекватно оценить и взвесить риски.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган согласился, что периодически банки "раскручивают" клиентов на дорогие кредиты. Они оформляют займы на невыгодных условиях, вгоняя неразбирающегося человека в долги, сообщает телеканал "360".