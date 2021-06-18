Названы основные претензии клиентов к банкам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Эксперты Consumers International - Всемирной организации потребителей составили список основных проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков из развивающихся стран.
Специалисты провели исследование, используя метод «тайного покупателя». Итоги оказались неутешительными, большинство банков нарушают закон о потребкредите, затрудняя доступ клиентов к получению полноценных сведений.
ТОП проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков:
Не объясняют все условия договора до его заключения,
Неясность условий договора,
Отсутствие возможности ознакомиться с договором в спокойной обстановке,
Скрытые или завышенные комиссии,
Возможность изменения договора в одностороннем порядке,
Сокрытие информации об уровне финансового риска для потребителя,
Неясные или большие затраты за перевод денежных средств;
Мошеннические инвестиционные схемы.
- В большинстве банков не выдают кредитный договор на руки, не дают возможности потенциальным заемщикам взять договор с индивидуальными условиями домой и спокойно с ним ознакомиться. Проконсультироваться с юристами или финансово грамотными людьми. В законе о потребкредите сказано, что заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение кредита по индивидуальным условиям в течение пяти рабочих дней, - отметил в беседе с «Известиями» председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.
Обычно банки умалчивают о данной возможности. Даже если потенциальный заемщик взял паузу перед подписанием договора, банк не вправе менять условия кредитования.
Если у человека будет время для спокойной оценки всего происходящего, то большинство импульсивных кредитов останутся неоформленными.
В пресс-службе Центробанка подтвердили, что заемщик имеет пять дней на раздумье.
- Соответственно банки не вправе настаивать на немедленном заключении кредитного договора, а также отказывать в предоставлении заемщикам условий кредитного договора для ознакомления с ними вне офиса банка. Если вам отказывают, можно обратиться с жалобой в Банк России, - пояснили в пресс-службе ведомства.
А вот эксперты склонны полагать, что заемщики не должны перекладывать всю ответственность на банки. Каждый должен сам адекватно оценить и взвесить риски.
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган согласился, что периодически банки "раскручивают" клиентов на дорогие кредиты. Они оформляют займы на невыгодных условиях, вгоняя неразбирающегося человека в долги, сообщает телеканал "360".