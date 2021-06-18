МИД Франции: условия для вступления Украины в НАТО не созрели Фото: REUTERS

Условия для вступления Украины в НАТО не сложились. Такое мнение высказал Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились. Пока их недостаточно», - глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу BFMTV.

Ле Дриан отказался комментировать заявления главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая заявили, что в случае ее победы на президентских выборах в следующем году Франция покинет объединенное командование Североатлантического альянса, поскольку это ограничивает суверенитет страны.

«Марин Ле Пен может говорить, что хочет», - отметил он.

Напомним, накануне НАТО допустила возможность включения в состав альянса Украины и Грузии. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что такое решение саммита о планах принять страну в военный блок воспринято Киевом положительно, но его возмутило, что альянс так и не обозначил конкретные сроки по вступлению незалежной в НАТО. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в альянсе в 2022 году.