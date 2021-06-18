Умер Борис Боровский, советский теннисист и известный комментатор. Фото: Eurosport.ru

В возрасте 82 лет умер советский теннисист и спортивный комментатор Борис Боровский. Причина смерти спортсмена не называется.

В 1956 году Боровский выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов СССР, после этого стал регулярно вызываться в сборную СССР по теннису. Он неоднократно был победителем или призером различных национальных соревнований, а также принимал участие в международных турнирах.

В 50-х годах Боровский начал работать в спортивной журналистике. В конце 1990-х годов Борис стал сотрудничать с русскоязычной версией телеканалов Eurosport, вскоре став одним из постоянных комментаторов теннисного эфира каналов.

Ранее умер Андрей Егоров, заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии. Его не стало в возрасте 50 лет. Отмечалось, что прощание с актером состоится 19 июня в 11:00, о месте прощания будет объявлено чуть позже.