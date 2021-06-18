Депутат Федоров предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

В Госдуме предложили ввести новое ограничение для причастных к экстремизму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить причастным к экстремизму лицам делать пожертвования в избирательные фонды. Соответствующий документ она направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.

В своем обращении депутат отметил, что согласно действующему законодательству, лица, причастные к экстремизму, не могут сами избираться на выборах, но могут совершать пожертвования в адрес любых других кандидатов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: граждан России, не имеющих права быть избранными в соответствии с п. 3.6 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на период действия ограничения на участие в выборах в качестве кандидата», — цитирует текст обращения RT.

Добавим, что в настоящее время совершать пожертвования в избирательные фонды не имеют права граждане до 18 лет, иностранные граждане, иностранные государства и организации, лица без гражданства, анонимные жертвователи, НКО и СМИ, выполняющие функцию иноагента, передает Москва 24.

Напомним, 4 июня в России вступил в силу закон о том, что лица, причастные к экстремизму, не могут баллотироваться на выборах. Согласно документу, ограничение действует на выборы любого уровня, передает Пятый канал.