Эвакуация населения из подтопленных районов началась в Ялте

В Ялте началась эвакуация населения из подтопленных районов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

В главном управлении МЧС по Крыму сообщили об эвакуации населения из подтопленных зон в Ялте.

Отмечается, что в Алупке и Ялте произошли подтопления двух домовладений. Сотрудники МЧС эвакуировали в безопасную зону семь человек.

- По данным на 8 утра в Ялте были полностью затоплены пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской и частично – на овощном рынке и "Спартаке". В Гаспре утром произошло подтопление трансформаторной подстанции, но воду удалось отвести, и подстанция работает в штатном режиме, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Также сложная ситуация в районе "Крымэнерго", где река Водопадная вышла из берегов.

Ранее в Ялте временно приостановили работу общественного транспорта на некоторых маршрутах в связи со сложными погодными условиями. До этого в поселке Оползневое под Ялтой сошел сель. Движение осуществляется в реверсивном режиме.