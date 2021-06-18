Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 июня 2021 11:33

Эвакуация населения из подтопленных районов началась в Ялте

Утром произошло подтопление трансформаторной подстанции, но воду удалось отвести, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ялте началась эвакуация населения из подтопленных районов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

В Ялте началась эвакуация населения из подтопленных районов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

В главном управлении МЧС по Крыму сообщили об эвакуации населения из подтопленных зон в Ялте.

Отмечается, что в Алупке и Ялте произошли подтопления двух домовладений. Сотрудники МЧС эвакуировали в безопасную зону семь человек.

- По данным на 8 утра в Ялте были полностью затоплены пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской и частично – на овощном рынке и "Спартаке". В Гаспре утром произошло подтопление трансформаторной подстанции, но воду удалось отвести, и подстанция работает в штатном режиме, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Также сложная ситуация в районе "Крымэнерго", где река Водопадная вышла из берегов.

Ранее в Ялте временно приостановили работу общественного транспорта на некоторых маршрутах в связи со сложными погодными условиями. До этого в поселке Оползневое под Ялтой сошел сель. Движение осуществляется в реверсивном режиме.