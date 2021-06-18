В России 18 июня 2021 выявлено 17 262 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 17 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в пятницу, 18 июня.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 9 056. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается Московская область с показателем 1 254. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заболело 970 человек.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 14,3 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 453 летальный исход, а полностью выздоровели 10 954 пациента с коронавирусом.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на пятницу, 18 июня 2021 года, общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 281 309 человек. Жертвами вируса стали 128 445 заболевших, всего выздоровело 4 850 659 человек.