В Москве выявили 9 056 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 18 июня, в Москве зарегистрировали 9 056 случаев заболевания коронавирусной инфекции. По всей стране за сутки выявили 17 262 заболевших COVID-19. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за сутки в столице госпитализированы 1 764 человека, скончались 78 пациентов, а после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 3 784 пациента. Всего, вылечившихся от вируса увеличилось до 1 110 399 человек.