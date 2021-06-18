В Москве выявили 9 056 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 18 июня, в Москве зарегистрировали 9 056 случаев заболевания коронавирусной инфекции. По всей стране за сутки выявили 17 262 заболевших COVID-19. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за сутки в столице госпитализированы 1 764 человека, скончались 78 пациентов, а после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 3 784 пациента. Всего, вылечившихся от вируса увеличилось до 1 110 399 человек.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал динамику распространения коронавируса в столице неожиданной. Он указал на то, что на сегодняшний день более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки от COVID-19. По его мнению, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

Как писал сайт kp.ru, с сегодняшнего дня, 18 июня, в Москве запретили зрелищные мероприятия с численностью свыше 1 тысячи человек, а также закрывают танцполы и фан-зоны для болельщиков. Собянин заявил, что не хотел этого делать, но «пришлось».