Forbes: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля текущего года.

Как сообщает журнал Forbes со ссылкой на два источника, российский оперштаб по борьбе с пандемией может объявить о таком решении, поскольку российские курорты оказались перегружены.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», - приводит издание слова одного из источников, который уточнил, что может быть открыто семь рейсов в неделю.

Как отмечается, на сегодняшний день окончательного решения еще нет.

В минувший четверг, 17 июня, группа российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране. Делегация вернется в Москву вечером в пятницу, 18 июня, чтоб принять решения о возможности возобновления авиасообщения.

Напомним, в середине апреля РФ решила приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, но было ограничено двумя рейсами в неделю. В конце мая Оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил о продлении введенных ограничений до 21 июня. Как писал сайт kp.ru, ранее глава Ростуризм Зарина Догузова заявила, что ведомство рассчитывает на открытие авиасообщения в ближайшее время.