Лавров: после саммита РФ - США с российской стороны игры в одни ворота не будет

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После состоявшегося в среду, 16 июня, саммита РФ- США с российской стороны игры в одни ворота не будет. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства назвал важным, но символическим жестом возвращение российских и американских послов в столицы после прошедшего накануне саммита.

Глава МИД РФ напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Джо Байдена решать имеющиеся вопросы на взаимоприемлемой основе. «Если логика американцев - сейчас послов вернули, а теперь давайте вы выполните все, что нам надо, а мы потом посмотрим - и по дипломатам, и по кибератакам, и по осужденным, - так не пойдет .... Поэтому если эта логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, я думаю, мы достигнем результата», - заявил министр, отметив, что «только так и можно двигаться вперед».