Морковь и картофель подорожали почти на 100% с начала года

Росстат зафиксировал рост цен на продукты Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост цен на продукты питания в России в период с 8 по 15 июня составил 0,12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, больше всего цены поднялись на морковь и картошку. Только за последнее время морковь выросла в цене на 10,2%, картофель чуть меньше — на 7%. С начала же текущего года морковь подорожала в два раза — на 102,68%, а картофель — на 82,09%.

Кроме того, за мнившую неделю цены выросли и на другие овощи. Стоимость капусты белокочанной стала выше на 4,4% (за 2021 год она подорожала на 67,72%), а лука — на 1,1%. Зато упали в цене огурцы (на 5,5%) и помидоры (на 4,9%), передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что органы прокуратуры начали мониторить динамику цен на продукты питания. В результате, надзорные органы выявили уже десятки фактов нарушения прав граждан, передает ФАН.

Добавим, 16 июня сообщалось, что в России до исторического максимума выросли цены на дизельное топливо. На бирже стоимость достигла почти 53 тысяч рублей за тонну, передает РИАМО.