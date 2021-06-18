Завкафедрой в РАНХиГС Корищенко задержан в Москве по делу о крупной растрате Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Москве задержали бывшего заместителя председателя Центробанка РФ, заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко, а также его предполагаемого сообщника бизнесмена Максима Пальчуна, которым официально предъявлено обвинение в особо крупной растрате.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». На данный момент ведутся следственные действия.

Данная статься предусматривает наказание до десяти лет тюремного заключения со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В пресс-службе Тверского суда столицы сообщили, что следствие просит отправить задержанных в СИЗО. Сами обвиняемые в суд пока не доставлены.