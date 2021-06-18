Лавров: надеемся, что ситуация с задержанной в Минске Сапегой вскоре разрешится

Сергей Лавров выразил надежду, что ситуация с задержанной в Минске Сапегой вскоре разрешится Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на скорое разрешение ситуации с задержанной в минском аэропорту россиянкой Софией Сапегой. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

- Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле. Насколько нам известно, фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется. Будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена, — сказал российский министр.

Ранее Софья Сапега написала родственникам первое письмо из места заключения. В тексте письма, датированного 3 июня 2021 года, Софья делится, как ей страшно из-за незащищенной диссертации. Также девушка признается, что научилась определять время без часов и как ей сложно оценивать состояние кожи без зеркала.

В период с августа по сентябрь 2020 года Сапега была редактором Telegram-канала NEXTA, созданного Романом Протасевичем. Данный ресурс признан в республике экстремистским. Ее вместе с молодым человеком задержали в Минске 23 мая, когда она летела в самолете компании Ryanai.