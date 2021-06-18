Песков: в Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что самое страшное деление - на тех, кто в реанимации и кто нет.

«Нет, не вызывает. Самое страшное деление россиян – это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», - заявил представитель Кремля, комментируя на вопрос о том, не вызывает ли такой вариант деления россиян каких-либо сомнений и нет ли опасения, что социальная напряженность будет расти среди тех, кто не вакцинирован от коронавирусной инфекции.

Кроме того, представитель Кремля назвал «полной глупостью» заявления, что борьба с пандемией коронавируса в России провалена.

Напомним, ранее Песков назвал прививку от COVID-19 единственной возможностью остановить пандемию. По его словам, все должны быть недовольны сегодняшними темпами вакцинации от коронавирусной инфекции