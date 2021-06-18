Песков: ситуация с COVID-19 ухудшилась из-за тотального нигилизма россиян и коварства инфекции

Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за тотального нигилизма россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тотальный нигилизм россиян по отношению к коронавирусным ограничениям привел к ухудшению эпидситуации в России. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, разделяют ли в Кремле точку зрения главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила, что тотальный нигилизм россиян привел к ухудшению ситуации с коронавирусом в России.

- Согласны абсолютно. Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать, — сказал Песков.

Напомним, 18 июня в России выявили 17 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 9 056. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается Московская область с показателем 1 254. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заболело 970 человек.