Видео поломки шасси Boeing 787 в аэропорту Лондона попало в сеть

Видео поломки шасси Боинга-787 в аэропорту Лондона попало в сеть Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 18 июня, в лондонском аэропорту Хитроу у грузового самолета Boeing 787 Dreamliner поломалась передняя опора шасси. Инцидент сняли на видео.

Как передает информационный портал Airlive, шасси сломалось у лайнера авиакомпании British Airways, который в минувшую среду, 16 июня, совершил рейс из Москвы в Лондон под номером BA881. На сайте портала также были размещена фотография воздушного судна на территории аэропорта с подломленной передней стойкой.

Как сообщила авиакомпания British Airways, в момент инцидента лайнер был без пассажиров, и отметила, что речь идет о грузовом Boeing.

«Грузовой самолет был поврежден, пока находился на стоянке. Так как судно было грузовым, пассажиров на его борту не было. Безопасность всегда является нашим наивысшим приоритетом», - передает ТАСС заявление авиакомпании British Airways, где уточнили, что сейчас расследуют инцидент.