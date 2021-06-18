Песков объяснил, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками

Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками.

- Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, Владимир Путин, использовав свое право вето, принял решение отклонить закон об ответственности СМИ за цитирование запрещенной информации. Согласно документу, если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция. Документ был возвращен в нижнюю палату парламента в минувший вторник, 15 июня.