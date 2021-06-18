Голосование на съезде «Единой России» для безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении

В связи с введенными в Москве ограничениями из-за пандемии COVID-19 организаторы съезда "Единой России" уделят особое внимание противоэпидемиологическим мерам.

Тайное голосование участников XX-го съезда партии «Единая Россия» для безопасности будет проводиться в отдельно стоящем помещении столичного «Экспоцентра». Организаторы разделят голосующих на отдельные потоки, при этом будет четко соблюдаться социальная дистанция в полтора метра. В помещениях, где будет проходить тайная процедура, установят санитайзеры и обеззараживатели воздуха. Кроме того, дезинфицирующими средствами будут постоянно обрабатываться тач-панели, с помощью которых голосуют делегаты.

Ранее организаторы съезда заявили, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на мероприятии будут действовать строгие санитарные меры. Накануне форума партии, который состоится 19 июня в Москве, его делегатам, гостям и представителям СМИ нужно будет сдать ПЦР-тесты. При регистрации на мероприятие каждый участник должен будет предъявить справку об отсутствии ковида. Кроме того, на площадке будет работать пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. При желании участники прямо во время работы форума смогут вакцинироваться от COVID-19, сообщается на сайте «Единой России». Гостям на входе будут выдавать защитные маски, которые будут обновляться каждые полчаса. Для подготовки съезда «Единой России» привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

Изменится и состав участников съезда. Число его делегатов и гостей сократили в три раза. Журналисты смогут наблюдать за работой съезда в ходе онлайн трансляции на сайте «Единой России» и в официальных социальных сетях партии. Непосредственно в «Экспоцентре» будет присутствовать только сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.

Напомним, на XX Съезде «Единой России» будет утвержден список кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму этой осенью. Участники съезда также утвердят главные направления предвыборной Программы партии. Затем программный документ ждет обсуждение в российских регионах. После этого его доработают с учетом предложений избирателей и экспертов.