Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения ГКБ номер 40 Департамента здравоохранения Москвы.

Глава правительства сообщил, что в минувший четверг, 17 июня, на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждался вопрос о необходимости увеличения «финансовых сумм для системы медицинского страхования». «Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения», - заявил премьер.

Мишустин отметил, что в дальнейшем будут оцениваться потребности и объемы помощи, которую необходимо выделить на фоне ухудшения обстановки с распространением коронавирусом. По его словам, уже принята соответствующая нормативно-правовая база, позволяющая перераспределять остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, «которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией».

«Такой закон принят», - сказал он, уточнив, что на данный момент соответствующий документ находится на одобрении Совета Федерации.

Премьер-министр сообщил, что это относится и к стимулирующим выплатам для медперсонала, работающего в «красной зоне».