Песков отреагировал на планы Турции создать военные базы в Азербайджане

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развертывание военных объектов стран-членов НАТО вблизи границ России является поводом для особого внимания и причиной для принятия мер по обеспечению безопасности. Так пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков прокомментировал сделанное ранее заявление президента Турции Реджепа Тайип Эрдоган о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения.

«Развертывание военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», - заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, речь идет о вопросе пристального внимания России. Он напомнил, что Москва взаимодействует с Анкарой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. «Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном, считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, логистики, исправлению ситуации в целом, и не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности», - отмтеил он.

Шушинской декларации была подписана в минувший вторник, 15 июня, президентами Турции и Азербайджана. В документе говорится, что оба государства будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего страны. Кроме того, стороны согласились продолжать «совместные усилия» в вопросе «модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».