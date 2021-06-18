Космонавтам предложили удалять селезенку перед дальними полетами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские и американские ученые обсуждают вопрос о необходимости удаления селезенки у космонавтов перед дальними полетами. По мнению специалистов, такие меры могут снизить радиационное поражение. Об этом рассказал директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

«Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос», - приводит РИА Новости слова эксперта, сказанные на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Как отмечается, селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, а также иммунитет и кровоснабжение.

Напомним, накануне, 2 июня, летчики-космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров впервые вышли в открытый космос, чтобы выполнить плановые работы за пределами МКС. Их миссия прошла успешно. Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил коллег с удачным завершением операции, и рассказал о сложностях работы в открытом космосе.