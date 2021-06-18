Роспотребнадзор: индийский штамм — одна из причин роста заболеваемости COVID-19 в РФ

В Роспотребнадзоре заявили, что индийский штамм — одна из причин роста заболеваемости COVID-19 в РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что индийский штамм является одной из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

- Как известно, вирусы мутируют, мутирует и коронавирус. В нашу страну пришла очередная мутация, так называемая дельта-мутация, или индийский штамм. Изучать его, конечно, в дальнейшем придётся, но однозначно можно сказать, что этот штамм обладает более высокой заразностью, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что другими причинами осложнения эпидситуации являются пренебрежение профилактическими мерами, а также посещение массовых мероприятий.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет к инфекции на протяжении девяти месяцев.Сейчас подводятся статистические данные, о которых сообщат позже, отметил он.